Елена Сорокина проконтролировала строительство новой школы в Горроще
В настоящее время строительные работы на объекте завершены.
Елена Сорокина проконтролировала строительство новой школы в Горроще. Об этом мэр сообщила на странице в Facebook. В настоящее время строительные работы на объекте завершены, идет монтаж оборудования в пищеблоке, сборка и установка мебели в учебных классах, расставляются книжные стеллажи в школьной библиотеке. В спортзале устанавливаются баскетбольные кольца и шведские стенки. Также обустраиваются асфальтовые дорожки, укладывается тротуарная плитка, проводится озеленение. «Совсем скоро состоится приемка объекта. Мы видим, что подрядчик предпринимает все усилия, чтобы завершить работы в срок. Нужно продолжать, не снижая темпы. 1 сентября в школе должны начаться занятия», — сообщила Сорокина.