«Эксперт РА» повысил рейтинг финансовой надежности «Росгосстраха» до уровня ruАА

Ранее у старейшего страховщика страны действовал рейтинг на уровне ruAA-.

Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности компании «Росгосстрах» до уровня ruAA, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у старейшего страховщика страны действовал рейтинг на уровне ruAA-.

Повышение уровня рейтинга обусловлено, прежде всего, снижением показателей убыточности по страховому портфелю и, как следствие, улучшением финансовых показателей компании, говорится в сообщении «Эксперт РА». Аналитики агентства также положительно отмечают высокую диверсификацию бизнеса «Росгосстраха» как по направлениям, так и по географии деятельности, высокую надежность перестраховочной защиты, высокое качество активов компании, составляющих сегодня 145 млрд рублей, высокие показатели запаса свободного капитала, а также существенное превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативными значениями — 259,4% на 30 июня 2020 года.

«Мы рады, что эти успехи не остались незамеченными аналитиками агентства „Эксперт РА“. Наша компания стабильно улучшает финансовые показатели, а весной этого года подтвердила, что способна обеспечить нашим клиентам и надежную страховую защиту по доступной цене, и должный уровень безопасности при заключении договоров и урегулировании убытков, — отметил генеральный директор ПАО СК „Росгосстрах“ Геннадий Гальперин. — Во втором квартале мы успешно преодолели эффект торможения, неизбежный во время карантинных ограничений, — после некоторого снижения сборов страховой премии в апреле и мае мы отмечаем существенный рост в июне. Наряду со снижением убыточности это позволило нам обеспечить хороший финансовый результат и по итогам первого полугодия — прибыль компании по ОСБУ составила 6,3 млрд рублей. И новый, более высокий уровень рейтинга является признанием успехов „Росгосстраха“ и высокой оценкой его команды, сумевшей быстро скорректировать все бизнес-процессы с учетом новых реалий нашей жизни».