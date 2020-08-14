Бывший рязанский митрополит призвал остановить насилие в Белоруссии
9 августа в Белоруссии прошли выборы. После них в стране начались массовые акции протеста.
Бывший рязанский митрополит, глава Белорусской православной церкви Павел призвал президента Александра Лукашенко остановить насилие в республике. Об этом со ссылкой на пресс-службу экзархата в пятницу, 14 августа, передает
9 августа в Белоруссии прошли выборы. После них в стране начались массовые акции протеста.
Напомним, с 2003 года Павел был архиепископом Рязанским и Касимовским. В 2011 году ему присвоили титул «Рязанский и Михайловский» и назначили главой новообразованной Рязанской митрополии. В этом же году возвели в сан митрополита.
В 2013 году Павла назначили Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси.Фото с сайта Православие.ру