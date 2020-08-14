Автопарк «Почты России» в Рязанской области пополнили восемь новых фургонов

До конца 2020 года ожидается поступление еще ­11 почтовых автомобилей различных модификаций.

Автопарк УФПС Рязанской области получил восемь фургонов Lada Largus. В ближайшее время автомобили оформят в ГИБДД и запустят на почтовые маршруты, сообщили в пресс-службе компании.

Автомобили пополнят автопарк курьерской службы «Почты России», также их направят на маршруты по выемке писем и оказанию услуг по доставке и забору корреспонденции.

Грузовые фургоны модели Lada Largus окрашены в фирменный для «Почты России» ярко-синий цвет и оснащены необходимым оборудованием.

Замена автопарка позволяет сокращать контрольные сроки доставки почтовых отправлений, снижать расходы на горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт транспорта, а также повышать безопасность перевозок и создавать комфортные условия труда для водителей, отметили в пресс-службе.

До конца 2020 года ожидается поступление еще ­11 почтовых автомобилей различных модификаций.