70-летняя рязанка вылечилась от рака и прыгнула с парашютом

В конце 2017 года у пенсионерки во сне отказали ноги.

70-летняя Валентина Синегубова из шацкого поселка Выша вылечилась от рака и прыгнула с парашютом. Историю женщины рассказало издательство «Пресса».

В ноябре 2017 года у пенсионерки во сне отказали ноги. Почти месяц она провела в больнице в Рязани, а свой диагноз — онкология с поражением мягких тканей костей таза — узнала в мае. Спустя месяцы лечения женщина вывернулась домой на костылях инвалидом первой группы. Постоянные тренировки позволили ей избавиться от костылей к началу 2020 года.

Пенсионерка исполнила мечту — прыгнула с парашютом — на аэродроме «Крутицы» в Шиловском районе.

«Я посвятила этот прыжок врачам, благодаря которым я могу не просто ходить, но и воплощать мечты, вести активную жизнь, — отметила рязанка. — Спасибо за поддержку моим друзьям, сестре, соседям, четверым сыновьям!»