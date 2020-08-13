Жители Рязанской области купили более двух тысяч камер видеонаблюдения «Ростелекома»

Спрос на услугу вырос во время пандемии.

Более двух тысяч камер видеонаблюдения «Ростелекома» приобрели жители Рязанской области с начала старта продаж. Спрос на услугу вырос во время пандемии: за пять месяцев продано в 1,5 раза больше камер, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в компании.

«Услуга видеонаблюдения становится с каждым днем все более востребованной, так как у современного потребителя в приоритете безопасность семьи и своего жилья. Мы заметили, что повышенное внимание к сервису возникло во время пандемии, когда граждане были ограничены в передвижениях. Конечно, нет определенного сценария использования камеры: одни клиенты следят за сохранностью дачного участка, другие устанавливают оборудование в квартире, чтобы присматривать за любимыми питомцами, няней с детьми и пожилыми родственниками, а также на улице для присмотра за машиной и гаражом. Кроме того, разработчики „Ростелекома“ сделали удобное мобильное приложение, которым легко пользоваться», — прокомментировал Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Своей историей поделилась жительница Рязани Мария.

«У нас есть загородный участок, где мы часто проводим время с семьей. Когда начался летний период, мы с мужем переехали на дачу, подальше от города и пандемии. Переживали за квартиру, поэтому решили подключить дома видеонаблюдение от „Ростелекома“. Камеру поставили в таком месте, чтобы угол обзора захватывал и радиатор, и балкон, где от сильной грозы открывались окна. Теперь в любой момент можно быстро среагировать на происшествие: онлайн-трансляция доступна круглосуточно. Хорошо, что за все время пользования сервисом ничего критичного не случалось. В любом случае, больше не беспокоимся за сохранность квартиры в наше отсутствие», — рассказала женщина.

Цифровой сервис «Видеонаблюдение» включает в себя облачную платформу и камеру — внутреннюю и внешнюю — с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой и датчиком движения. Услугой можно управлять через мобильное приложение или веб-ресурс. Пользователь отслеживает все происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн. Кроме того, видеоархив хранится в защищенном облаке от «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.