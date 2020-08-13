За сутки рязанские полицейские изъяли более 50 литров спиртного
В отношении владельцев заведений возбуждено административное производство.
За сутки рязанские полицейские изъяли более 50 литров спиртного,
Так, в кафе, расположенном в Железнодорожном районе Рязани, оперативники нашли 31,5 литр спиртного, еще в одном кафе- 20,5 литров. В поселке Лесном Шиловского района в одном из баров изъяли 1,35 литр алкоголя.
В отношении владельцев заведений возбуждено административное производство. Им грозит штраф.