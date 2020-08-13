За неуплату крупной суммы штрафов у рязанца арестовали торговый павильон

Теперь должнику нужно выплатить долг в течение десяти дней.

За неуплату штрафов на сумму 305 тысяч 302 рубля, а также исполнительский сбор на сумму 218 тысяч рублей, у рязанца арестовали торговый павильон, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В пятницу, 7 августа, с судебные приставы наложили арест на товары из одного магазина на сумму 211 тысяч 800 рублей и 58 тысяч 500 рублей.

Приставы изъяли автомобильные шины, снасти, лодки и оставили на хранение на складе и опечатали.

Теперь должнику нужно выплатить долг в течение десяти дней.