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За неделю в Рязани подорожала вермишель и подешевели огурцы
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За неделю с 4 по 10 августа в Рязани значительнее всего подорожала вермишель — на 11,9%, на 6,2% возросла цена на сахар. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За это время подешевели:

  • огурцы — на 6,8%:
  • лук репчатый — на 4,7%:
  • картофель — на 4,2%:
  • капуста — на 2,2%:
  • свинина (кроме бескостного мяса) — на 1,3%:
  • творог жирный — на 1%:
  • яйца куриные — на 1%.

Незначительно увеличились цены на сосиски, сардельки, хлеб, помидоры, консервы фруктово-ягодные для детского питания.