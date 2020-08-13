За неделю в Рязани подорожала вермишель и подешевели огурцы
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
За неделю с 4 по 10 августа в Рязани значительнее всего подорожала вермишель — на 11,9%, на 6,2% возросла цена на сахар. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
За это время подешевели:
- огурцы — на 6,8%:
- лук репчатый — на 4,7%:
- картофель — на 4,2%:
- капуста — на 2,2%:
- свинина (кроме бескостного мяса) — на 1,3%:
- творог жирный — на 1%:
- яйца куриные — на 1%.
Незначительно увеличились цены на сосиски, сардельки, хлеб, помидоры, консервы фруктово-ягодные для детского питания.