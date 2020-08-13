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Подрядчику поручили успеть построить в срок пятиэтажку в Касимове
В подрядной организации отметили, что увеличат количество рабочих, чтобы уложиться в сроки.

ООО «Центрстрой» не успевает завершить строительство пятиэтажки в Касимове по программе расселения аварийного жилищного фонда. Об этом стало известно на онлайн-встрече губернатора с руководителями подрядных организаций.

«Изначально возникли сложности с проектированием дома в микрорайоне Приокский и получением разрешения на строительство. Мы начали работы в более поздние сроки. К тому же постоянно испытываем прессинг от местных жителей. Люди приходят на строительную площадку и мешают работам. Там ведется постоянная борьба», — рассказал подрядчик.

Также в подрядной организации отметили, что увеличат количество рабочих, чтобы уложиться в сроки.

«На объекте работают 15 каменщиков, с понедельника команду увеличат. Поэтому построить коробку планируется к 15 октября», — заявили в ООО «Центрстрой».

Заместитель Любимова Евгений Беленецкий заявил, что сомневаются, управятся ли рабочие в указанный срок.

«Я даже сомневаюсь, что в текущем году эти задачи будут выполнены. Но если рабочих действительно станет больше и строительство будет вестись в нужном темпе, то небольшой шанс есть», — добавил зампред рязанского правительства.

Беленецкий пообещал, что в ближайшее время приедет с проверкой в микрорайон Приокский и посмотрит, как ведется строительство дома. Николай Любимов отметил, что компания ООО «Центрстрой» должна сделать все, чтобы завершить работы вовремя.

«Нужно сделать все, чтобы мы потом не краснели перед жителями Рязани и людьми, которые выделили деньги на этот проект. Работать надо хорошо», — заключил губернатор.