Важно сохранять высокие темпы строительства онкодиспансера в Рязани — губернатор

Николай Любимов провел совещание с руководителями подрядных организаций.

В четверг, 13 августа, губернатор Николай Любимов провел совещание с руководителями подрядных организаций. Встреча прошла в режиме ВКС, ее участники обсудили вопросы возведения объектов капитального строительства в 2020 году.

Глава региона подчеркнул, что на строительную отрасль не лучшим образом повлияла пандемия, однако на большинстве объектов работы не прекращались. Он поблагодарил подрядчиков и призвал их к открытому диалогу.

«Очень важно вовремя выявлять и решать возникающие проблемы, чтобы они потом не отразились негативно на конечном результате», — сказал губернатор.

По его словам, в числе приоритетов остается увеличение объемов возводимого жилья, повышение его доступности для рязанских семей, выполнение адресной программы переселения граждан из аварийного фонда, обеспечение комфортной среды в жилых микрорайонах.

Как рассказал Любимов, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году планируется расселить более 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Кроме того, в рамках пяти нацпроектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Культура» ведется строительство социальных объектов. Из 19, которые строятся сегодня, 16 должны быть завершены в этом году.

Отдельное внимание губернатор обратил на строительство онкологического центра.

«Очень важный для Рязанского региона объект. Пока подрядчик идет даже с некоторым опережением графика. Важно сохранить такие высокие темпы и в дальнейшем, — подчеркнул он. — Уверен, мы с вами сделаем все возможное, чтобы все запланированные показатели были достигнуты в полном объеме и в установленные сроки».