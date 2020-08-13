В заброшенной сапожковской деревне живет одинокий пенсионер без средств к существованию

Мужчина остался без работы после болезни.

В заброшенной сапожковской деревне в одиночестве живет пенсионер, у которого нет средств к существованию. Об нем рассказала уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина « ВКонтакте ».

Она рассказала, что пенсионер живет в деревне, до которой можно добраться только через поле по проселочной дороге, зимой ее не чистят.

«На руках у мужчины есть документы, но паспорт еще советского образца. Средств к существованию у него нет. Трудовой стаж солидный. Работал на высоких должностях в плехановском институте, Федеральном казначействе, музее Революции… Но до пенсии еще 1,5 года», — сообщила Епихина.

По ее словам, мужчина остался без работы после болезни. Он переехал в Сапожок по предложению родственников, некоторое время жил у них, а потом в монастыре. Затем пенсионер оказался на улице, его приютила многодетная семья: ему временно предложили пожить в старом доме родителей.

«Прошло уже четыре года. Живет один, больше в деревне никого нет, приглядывает за овцами. Знает каждую по голосу и имени. Еду привозят хозяева дома. Социальные связи с родственниками утеряны», — добавила Епихина.

Пенсионер обратился к ней с просьбой о помощи в восстановлении прав. Епихина рассказала, что ему уже начали оформлять российский паспорт, а также занялись лечением, жильем и возможным трудоустройством.

За помощь она поблагодарила директора Сапожковского комплексного центра соцобслуживания населения Павла Жарикова и соцработников, которые помогли мужчине.