В Рязанской области закроют реабилитационный центр для детей
В учреждении эту информацию подтвердили.
В Рязанской области закроют реабилитационный центр для детей. Соответствующее распоряжение опубликовали в четверг, 13 августа.
Свою работу прекратит Чучковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В учреждении эту информацию подтвердили, детей из Чучковского района планируют распределить между аналогичными центрами в соседних районах.
Согласно документу, ликвидация реабилитационного центра пройдет для оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения Рязанской области.