В Рязанской области выявили еще 30 случаев коронавируса. Двое скончались

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 6 655 случаев заражения.

В Рязанской области выявили еще 30 случаев коронавируса. Два человека скончались, об этом в четверг, 13 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 655 человек.

Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава

В России за сутки выявили 5 057 случая заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 907 758.

За сутки скончались 124 человека, с начала пандемии — 15 384.

За сутки по стране полностью выздоровели 6 098 человек, с начала пандемии — 716 396 человек.