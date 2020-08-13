В Рязанской области возобновили движение по мосту на федеральной трассе
До полного завершения всех видов работ на участке сохраняются ограничения.
В Рязанской области возобновили движение по мосту через реку Лапоток. На 317 км трассы Р-22 «Каспий» завершается капремонт, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
У моста уже заменили опоры и балки пролетных строений, устроили новое полотно и дорожную одежду.
Работы на объектах продолжаются: сейчас специалисты утраивают водоотвод. Сдать обновленное сооружение в эксплуатацию планируют в начале сентября.
До полного завершения всех видов работ на участке сохраняются ограничения.