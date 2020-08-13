В Рязанской области наказали 66 охотников-нарушителей

Охотникам напомнили о необходимости соблюдения правил.

За время весенней охоты в Рязанской области поймали 66 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Так, 45 человек привлекли к ответственности по статье 8.37 КоАП за нарушение правил охоты и рыболовства, семерых — по статье 20.8 КоАП за нарушение правил оборота, хранения и использование оружия, 12 человек — по статье 20.11 КоАП за нарушение сроков регистрации оружия, еще двоих — по статье 20.12 КоАП за нарушение правил перевозки и использования оружия.

Кроме того, у охотников изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и 16 патронов. Две единицы незарегистрированного оружия обнаружили на территории Шацкого и Сараевского районов.

В настоящий момент в области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев охотничьего оружия. С 15 августа в регионе открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь. В период с 15 по 24 августа будут проходить рейды Росгвардии.

Охотникам напомнили о необходимости соблюдения правил. При себе необходимо иметь охотничий билет, а также разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство.

Запрещается: