В Рязанской области наказали 66 охотников-нарушителей

За время весенней охоты в Рязанской области поймали 66 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Так, 45 человек привлекли к ответственности по статье 8.37 КоАП за нарушение правил охоты и рыболовства, семерых — по статье 20.8 КоАП за нарушение правил оборота, хранения и использование оружия, 12 человек — по статье 20.11 КоАП за нарушение сроков регистрации оружия, еще двоих — по статье 20.12 КоАП за нарушение правил перевозки и использования оружия.
Кроме того, у охотников изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и 16 патронов. Две единицы незарегистрированного оружия обнаружили на территории Шацкого и Сараевского районов.
В настоящий момент в области зарегистрировано более 30 тысяч владельцев охотничьего оружия. С 15 августа в регионе открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь. В период с 15 по 24 августа будут проходить рейды Росгвардии.
Охотникам напомнили о необходимости соблюдения правил. При себе необходимо иметь охотничий билет, а также разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство.
Запрещается:
- применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
- применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;
- открывать огонь по дичи близ электропроводов;
- открывать огонь по информационным знакам;
- загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.