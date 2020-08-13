В Рязани пропал 43-летний мужчина
С 5 августа 2020 года его местонахождение неизвестно.
В Рязани пропал 43-летний Александр Руденко, сообщили в поисково-спасательном отряде «
С 5 августа 2020 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка, волосы темные с сединой, глаза карие.
Одет: синие шорты с надписью — adidas, темно-синяя футболка с узором на рукаве, серо-черные сандалии.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.