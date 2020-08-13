В Рязани нашли молочный завод-призрак

Фирму оформили фиктивно.

В июле 2020 года в Рязани нашли фантомную площадку компании ООО «Агромолпром». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Площадка организации была зарегистрирована в Рязани по адресу: улица Маяковского, дом №1 «А», куда в 2020 году по документам поступило 196,5 тонны сырого молока. Исходящие документы на продукцию не оформлялись.

Выяснилось, что в указанном здании находится бизнес-центр «Атрон Капитал» с офисными помещениями и организациями. Производства молочной продукции там не нашли.

Площадку ООО «Агромолпром» исключили из системы «Цербер», а организацию вызвали для объяснений.