В Михайловском районе 100-летие отметил ветеран Павел Лосик

Ветерана приехали поздравить военнослужащие Центрального округа Росгвардии.

В среду, 12 августа, в деревне Бычки Михайловского района 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, полковник Павел Андреевич Лосик. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Ветерана приехали поздравить военнослужащие Центрального округа Росгвардии, представители власти и общественных организаций. Его поздравили, вручили поздравительные грамоты и подарки, среди которых был и большой портрет именинника в молодом возрасте. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии исполнили для ветерана песни военных лет.

Глава администрации Михайловского района поздравил ветерана и отметил, что молодому поколению есть, на кого равняться.

Павел Лосик поблагодарил главу администрации и пожелал ему здоровья и счастья.

«Желаю, чтобы все вы могли трудиться и радоваться результатам своего труда, как мой сын и невестка. Какой у них прекрасный сад, просто второй ботанический. Какие здесь растения! Только их постоянный труд сделал такой красивой частичку этой земли», — сказал ветеран.

Справка

Павел Андреевич Лосик родился в Минской области Беларуси, в большой семье. В 7 лет стал подпаском, потом пастухом.

После школы юноша добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях за Москву, Брянск, Тулу, Могилев.

В числе его военных подвигов — спасение знамени. С двадцатью товарищами он вынес знамя, пройдя через вражеский тыл.

В 1942 году его направили в Саратов, Павел отучился в высшем военно-политическом училище имени К.Е. Ворошилова и получил звание лейтенанта. Под его руководством с марта по май 1943 года группа снайперов уничтожила 217 фашистов. В 1945 году его назначили комсоргом полка НКВД.

Павел Андреевич награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги». После войны ветеран прошел от должности офицера отдела агитации и пропаганды политического управления внутренних и конвойных воск МВД СССР до командира полка МВД СССР. Закончил службу заместителем начальника Центрального архива внутренних войск МВД СССР в 1976 году.