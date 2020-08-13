Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 169
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 327
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 600
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Михайловском районе 100-летие отметил ветеран Павел Лосик
Ветерана приехали поздравить военнослужащие Центрального округа Росгвардии.

В среду, 12 августа, в деревне Бычки Михайловского района 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, полковник Павел Андреевич Лосик. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Ветерана приехали поздравить военнослужащие Центрального округа Росгвардии, представители власти и общественных организаций. Его поздравили, вручили поздравительные грамоты и подарки, среди которых был и большой портрет именинника в молодом возрасте. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии исполнили для ветерана песни военных лет.

Глава администрации Михайловского района поздравил ветерана и отметил, что молодому поколению есть, на кого равняться.

Павел Лосик поблагодарил главу администрации и пожелал ему здоровья и счастья.

«Желаю, чтобы все вы могли трудиться и радоваться результатам своего труда, как мой сын и невестка. Какой у них прекрасный сад, просто второй ботанический. Какие здесь растения! Только их постоянный труд сделал такой красивой частичку этой земли», — сказал ветеран.

Справка

Павел Андреевич Лосик родился в Минской области Беларуси, в большой семье. В 7 лет стал подпаском, потом пастухом.

После школы юноша добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях за Москву, Брянск, Тулу, Могилев.

В числе его военных подвигов — спасение знамени. С двадцатью товарищами он вынес знамя, пройдя через вражеский тыл.

В 1942 году его направили в Саратов, Павел отучился в высшем военно-политическом училище имени К.Е. Ворошилова и получил звание лейтенанта. Под его руководством с марта по май 1943 года группа снайперов уничтожила 217 фашистов. В 1945 году его назначили комсоргом полка НКВД.

Павел Андреевич награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги». После войны ветеран прошел от должности офицера отдела агитации и пропаганды политического управления внутренних и конвойных воск МВД СССР до командира полка МВД СССР. Закончил службу заместителем начальника Центрального архива внутренних войск МВД СССР в 1976 году.