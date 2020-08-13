В массовой аварии с фурой около «Барса» пострадал человек
Авария произошла в четверг, 13 августа, на Московском шоссе.
В массовой аварии с фурой около «Барса» пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 13 августа, на Московском шоссе.
По предварительной версии, фура Iveco под управлением 37-летнего водителям врезалась в остановившиеся на светофоре Nissan Terrano, Peugeot 306 и Suzuki Grand Vitara.
В аварии пострадал 58-летний водитель Nissan.