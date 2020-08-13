В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В Шиловском районе газа не будет с 12:00 24 августа до 10:00 28 августа в населенных пунктах:
- Инякино;
- Ирицы;
- Надеино;
- Терехово;
- Боровое;
- Тырново;
- Сельцо-Сергиевка;
- Аделино;
- Дубровка;
- Полтавка;
- Акулово;
- Наследничье.
С 12:00 25 августа до 9:00 29 августа в населенных пунктах:
- Борки;
- Ерахтур;
- Нармушадь;
- Куземкино;
- Занино-Починки;
- Свинчус;
- Ладышкино;
- Рубецкое;
- Копаново;
- Большие-Пекселы;
- Малые Пекселы.
- В Спасском районе газа не будет с 8:00 18 августа до 16:00 21 августа в населенных пунктах:
- Тысья;
- Ушаково;
- Курино;
- Собчаково;
- Можарово;
- Дубовичье;
- Сельцо Гавриловское;
- Губкино;
- Троица;
- Ясаковские Выселки;
- Ясаково;
- Маньясово;
- Огородниково;
- Острая Лука;
- Степановка;
- Ерофеевская Слобода;
- Каменка.
А также в деревне Мосолово Шиловского района.