В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ

Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Шиловском районе газа не будет с 12:00 24 августа до 10:00 28 августа в населенных пунктах:

Инякино;

Ирицы;

Надеино;

Терехово;

Боровое;

Тырново;

Сельцо-Сергиевка;

Аделино;

Дубровка;

Полтавка;

Акулово;

Наследничье.

С 12:00 25 августа до 9:00 29 августа в населенных пунктах:

Борки;

Ерахтур;

Нармушадь;

Куземкино;

Занино-Починки;

Свинчус;

Ладышкино;

Рубецкое;

Копаново;

Большие-Пекселы;

Малые Пекселы.

В Спасском районе газа не будет с 8:00 18 августа до 16:00 21 августа в населенных пунктах:

Тысья;

Ушаково;

Курино;

Собчаково;

Можарово;

Дубовичье;

Сельцо Гавриловское;

Губкино;

Троица;

Ясаковские Выселки;

Ясаково;

Маньясово;

Огородниково;

Острая Лука;

Степановка;

Ерофеевская Слобода;

Каменка.

А также в деревне Мосолово Шиловского района.