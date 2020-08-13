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В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Шиловском районе газа не будет с 12:00 24 августа до 10:00 28 августа в населенных пунктах:

  • Инякино;
  • Ирицы;
  • Надеино;
  • Терехово;
  • Боровое;
  • Тырново;
  • Сельцо-Сергиевка;
  • Аделино;
  • Дубровка;
  • Полтавка;
  • Акулово;
  • Наследничье.

С 12:00 25 августа до 9:00 29 августа в населенных пунктах:

  • Борки;
  • Ерахтур;
  • Нармушадь;
  • Куземкино;
  • Занино-Починки;
  • Свинчус;
  • Ладышкино;
  • Рубецкое;
  • Копаново;
  • Большие-Пекселы;
  • Малые Пекселы.
  • В Спасском районе газа не будет с 8:00 18 августа до 16:00 21 августа в населенных пунктах:
  • Тысья;
  • Ушаково;
  • Курино;
  • Собчаково;
  • Можарово;
  • Дубовичье;
  • Сельцо Гавриловское;
  • Губкино;
  • Троица;
  • Ясаковские Выселки;
  • Ясаково;
  • Маньясово;
  • Огородниково;
  • Острая Лука;
  • Степановка;
  • Ерофеевская Слобода;
  • Каменка.

А также в деревне Мосолово Шиловского района.