В больнице №11 появилось новое оборудование для реабилитации детей
Оборудование помогает разрабатывать двигательные навыки.
В больнице №11 в отделении реабилитации для детей с поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата появилось новое оборудование. Об этом
В отделение поступили велосипедный тренажер и подвес для вертикализации пациентов, которые сами не ходят и не могут находиться в вертикальном положении, а также подъемник для перемещения пациентов по лестнице.
В минздраве отметили, что оборудование помогает разрабатывать двигательные навыки.