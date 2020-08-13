Ученые объяснили необычную особенность коронавируса

Коронавирус выбирает для своей атаки только специфические органы человека.

Испанские ученые смогли объяснить, почему коронавирусная инфекция поражает лишь специфические органы человека.

Отмечается, что коронавирус выбирает для своей атаки только специфические органы человека. Врачи выяснили, что восприимчивые к коронавирусу белки АСЕ2 взаимодействуют друг с другом в легких человека, а также с белками в других органах.

При этом молекулы могут контактировать друг с другом только при перемещениях в клеточной цитоплазме. Специалисты сообщили, что одни клетки имеют схожий набор белков, а другие нет.

В связи с этим ученые обратили внимание на важность препаратов, которые позволяют избегать полиорганной недостаточности при коронавирусе.