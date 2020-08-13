Туристам посоветовали использовать ремни, чтобы обойти ограничения на ручную кладь в самолетах

Туристы нашли способ обойти ограничения на провоз ручной клади в самолетах.

Туристы нашли способ обойти ограничения на провоз ручной клади в самолетах. Об этом со ссылкой на Daily Express передает Lenta .

Чтобы не переплачивать за багаж, пассажирам посоветовали брать с собой на борт тканевые или мягкие сумки, так как их можно визуально уменьшить в размере. Например, рюкзак пройдет по установленным габаритам, если использовать ремни — сжать его и затянуть.

Отмечается, что в большинстве европейских авиакомпаний пассажирам позволяют брать на борт небольшую сумку и кейс для ноутбука. Их размеры не должны превышать 40×20×25 или 56×45×25 сантиметров. Кроме того, ручная кладь должна помещаться под впереди стоящее сиденье.