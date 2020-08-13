Стала известна экспортная цена российской вакцины от коронавируса
Об этом сообщил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.
Глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что стоимость вакцины от COVID-19 для зарубежных покупателей составит не менее 10 долларов за две дозы препарата,
Репик отметил, что первые поставки вакцины, скорее всего, будут достаточно дорогими.
«Когда объемы производства вырастут до промышленных масштабов, цена может упасть», — говорится в сообщении.