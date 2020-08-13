Сорокина проверила ремонт в рязанских детсадах

Мэр побывала в детсадах №№22, 108, 112, 125, 140.

Глава горадминистрации Елена Сорокина проверила ремонт в детских садах №№22, 108, 112, 125, 140. Об этом мэр сообщила на странице в Facebook.

Она рассказала, что в основных зданиях на объектах идет капремонт пищеблоков и прачечных. По словам Сорокиной, в детском саду №108 в старых конструкциях выявили скрытые дефекты, их устраняет подрядчик, работы идут с отставанием от графика.

Мэр рассказала, что подрядчик который делает ремонт помещений в детском саду №22 учел замечания и ускорил темп работ. В детском саду №140 начали монтировать оборудование, а саду №125 работы, по словам Сорокиной, идут по графику с небольшим опережением.

В детском саду №112 ремонт идет в соответствии с планом и находится на завершающей стадии, на следующей неделе там установят необходимое оборудование.

«До 1 сентября осталось совсем немного времени, поэтому все усилия необходимо направить на своевременное и качественное завершение ремонтных работ. Начало учебного года дети должны встретить в обновленных помещениях и группах дошкольных учреждений», — отметила Елена Сорокина.