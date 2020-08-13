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СберМаркет начал доставлять товары из сети «Дочки-сыночки» за два часа
Для заказа товаров пользователям СберМаркета будет доступно порядка 30 тысяч наименований.

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. С 13 августа жители Рязани смогут заказывать товары для детей из торговой сети «Дочки-сыночки» с доставкой прямо до двери.

Для заказа пользователям СберМаркета будут доступны тысячи товаров, среди которых игрушки, детское питание, товары для дома, а также все то, что может понадобиться молодым мамам.

Напомним, ранее жители Рязани могли заказывать товары из торговых сетей METRO, «Ашан» и «Лента». Теперь рязанцы смогут покупать все необходимое для детей в сети «Дочки-сыночки», не выходя из дома.

Минимальная стоимость заказа из любого магазина составляет 1 000 рублей. Доставка в СберМаркете будет бесплатной до 30 сентября*. А для тех, кто оформлял последний заказ не позднее 15 дней назад, стоимость доставки составит 1 рубль на заказы от 2 000 рублей.

Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Все остальное сделают специалисты СберМаркета. По умолчанию доставка осуществляется бесконтактным способом.

*Условия распространяются только на стандартные заказы весом до 30 кг. К нестандартным заказам применяются корректировки: +5 рублей к стоимости доставки за каждый дополнительный кг.