Санавиация доставила из Сараевского района в Рязань тяжелобольного мужчину
Пилоты определялись с площадкой прямо на месте.
В четверг, 13 августа, экипаж санавиации доставил из Сараевского района в Рязань тяжелобольного мужчину. Об этом сообщило ИД «
Бригада прибыла через 40 минут.
«Медлить было нельзя, больной находится в тяжелом состоянии, необходимо было как можно быстрее доставить его в областную больницу», — рассказал врач Александр Буханов.
По словам пилота Андрея Тихонова, бригада впервые вылетала в Сараевский район.
«Определялись с площадкой для посадки прямо на месте. Долетели нормально», — отметил пилот.