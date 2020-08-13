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С банковской карты жителя Рязанской области пропали 45 тысяч
Полиция возбудила уголовное дело.

С карты 42-летнего жителя села Гремяки Пронского района похитили 45 тысяч 450 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками безопасности банка, и сообщили мужчине, что на его счет якобы ведется хакерская атака. Ему порекомендовали сообщить реквизиты своей банковской карты, а также завести резервный счет, куда переведут деньги. Рязанец назвал номер карты, срок действия и код. Через некоторое время связь с сотрудниками банка прервалась, а с карты списали 45 тысяч 450 рублей. Мужчина понял, что его обманули мошенники.

Оперативники опросили потерпевшего и начали искать злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.