С банковской карты жителя Рязанской области пропали 45 тысяч

С карты 42-летнего жителя села Гремяки Пронского района похитили 45 тысяч 450 рублей. Об этом сообщила
Мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками безопасности банка, и сообщили мужчине, что на его счет якобы ведется хакерская атака. Ему порекомендовали сообщить реквизиты своей банковской карты, а также завести резервный счет, куда переведут деньги. Рязанец назвал номер карты, срок действия и код. Через некоторое время связь с сотрудниками банка прервалась, а с карты списали 45 тысяч 450 рублей. Мужчина понял, что его обманули мошенники.
Оперативники опросили потерпевшего и начали искать злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.