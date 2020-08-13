В Рязани предотвратили теракт
Суд назначил злоумышленнику четыре года лишения свободы условно.
В Рязани предотвратили теракт. Об этом сообщили в пресс-группе областного Управления ФСБ.
Известно, что мужчина хотел поджечь здание горадминистрации, а также «вовлек представителя молодежной среды в это преступление». Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Также отмечается, что мужчина — приверженец неонацистской идеологии.
Суд назначил преступнику четыре года лишения свободы условно по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.