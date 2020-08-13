Рязанец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах,
В полицию обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что она потеряла банковскую карту. Также девушка рассказала, что с карты уже списались деньги в размере — 7590 рублей.
Выяснилось, что девушка доставала телефон из сумки и выронила карту. После этого ей на телефон начали приходить смс-сообщения с уведомлениями о снятии денежных средств.
Оперативники по горячим следам нашли преступника, им оказался 57-летний рязанец. Он расплачивался картой в магазинах бытовой химии, парфюмерии и косметики.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 ст 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до пяти лет.