Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 167
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 326
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 599
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах
Ему грозит до пяти лет.

Рязанец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что она потеряла банковскую карту. Также девушка рассказала, что с карты уже списались деньги в размере — 7590 рублей.

Выяснилось, что девушка доставала телефон из сумки и выронила карту. После этого ей на телефон начали приходить смс-сообщения с уведомлениями о снятии денежных средств.

Оперативники по горячим следам нашли преступника, им оказался 57-летний рязанец. Он расплачивался картой в магазинах бытовой химии, парфюмерии и косметики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 ст 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до пяти лет.