Рязанец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах

Ему грозит до пяти лет.

Рязанец нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что она потеряла банковскую карту. Также девушка рассказала, что с карты уже списались деньги в размере — 7590 рублей.

Выяснилось, что девушка доставала телефон из сумки и выронила карту. После этого ей на телефон начали приходить смс-сообщения с уведомлениями о снятии денежных средств.

Оперативники по горячим следам нашли преступника, им оказался 57-летний рязанец. Он расплачивался картой в магазинах бытовой химии, парфюмерии и косметики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 ст 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до пяти лет.