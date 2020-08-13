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Рязанцы вновь вышли на пикет «За чистый воздух»
Пикет проходит в городе уже в седьмой раз.

В четверг, 13 августа, возле сквера с памятником Петрову около остановки «Дом художника» прошел пикет «За чистый воздух». К акции присоединились пенсионеры, женщины с детьми, студенты.

Они держали в руках плакаты «Мы закрываем окна, чтобы не травиться», «Нам решать, чем дышать», «Мы хотим жить в чистом городе», «Рязань хочет дышать».

По словам организатора акции Александра Суфрановича, пикет проходит в городе уже в седьмой раз. Тема прежняя — требование к властям города соблюдать конституционное право рязанцев за чистый воздух.

«Мы решили как можно быстрее организовать пикет, пока есть такая возможность. К удивлению, администрация города достаточно быстро его согласовала. В первый раз на пикет пришло всего 15 человек. Сейчас участников стало больше, приходят даже с детьми», — рассказал основатель движения «Дышим чистым».