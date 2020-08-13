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Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от компании «Мармакс»
Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки.

Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от «Мармакс». Программа «Трейд-зачет» — это замена старой квартиры на новую с доплатой, пояснили в компании.

Для проведения программы нужно пройти два этапа:

  • продать старую квартиру в течение трех месяцев;
  • купить новую квартиру в «Мармакс».

Личный менеджер покупателя возьмет на себя оформление всех документов, клиенту останется только подписать договор. При заключении сделки по программе «Трейд-зачет» стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на три месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости, отметили в компании.

Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки:

  • полная оплата новой квартиры;
  • семейная, военная ипотека или ипотека с госсподдержкой;
  • трейд-зачет, о котором мы рассказали выше, с фиксацией цены на три месяца;
  • рассрочка под 0%.

Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но не позднее, чем за год до окончания строительства.

«Клиентам компании не придется самостоятельно искать покупателя, новую квартиру и вникать в нюансы сделки — доверьтесь „Мармакс“ и ваша мечта о квартире исполнится через три месяца», — призвали рязанцев в компании.

Подробности по программе «Трейд-зачет» и других программах выгодного приобретения жилья можно узнать по телефону: 500-005 или на сайте.