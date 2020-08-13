Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от компании «Мармакс»

Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от «Мармакс». Программа «Трейд-зачет» — это замена старой квартиры на новую с доплатой, пояснили в компании.
Для проведения программы нужно пройти два этапа:
- продать старую квартиру в течение трех месяцев;
- купить новую квартиру в «Мармакс».
Личный менеджер покупателя возьмет на себя оформление всех документов, клиенту останется только подписать договор. При заключении сделки по программе «Трейд-зачет» стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на три месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости, отметили в компании.
- полная оплата новой квартиры;
- семейная, военная ипотека или ипотека с госсподдержкой;
- трейд-зачет, о котором мы рассказали выше, с фиксацией цены на три месяца;
- рассрочка под 0%.
Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но не позднее, чем за год до окончания строительства.
«Клиентам компании не придется самостоятельно искать покупателя, новую квартиру и вникать в нюансы сделки — доверьтесь „Мармакс“ и ваша мечта о квартире исполнится через три месяца», — призвали рязанцев в компании.
Подробности по программе «Трейд-зачет» и других программах выгодного приобретения жилья можно узнать по телефону: 500-005 или