Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от компании «Мармакс»

Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки.

Рязанцам рассказали о квартирном TRADE IN от «Мармакс». Программа «Трейд-зачет» — это замена старой квартиры на новую с доплатой, пояснили в компании.

Для проведения программы нужно пройти два этапа:

продать старую квартиру в течение трех месяцев;

купить новую квартиру в «Мармакс».

Личный менеджер покупателя возьмет на себя оформление всех документов, клиенту останется только подписать договор. При заключении сделки по программе «Трейд-зачет» стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на три месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости, отметили в компании.

Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки:

полная оплата новой квартиры;

семейная, военная ипотека или ипотека с госсподдержкой;

трейд-зачет, о котором мы рассказали выше, с фиксацией цены на три месяца;

рассрочка под 0%.

Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но не позднее, чем за год до окончания строительства.

«Клиентам компании не придется самостоятельно искать покупателя, новую квартиру и вникать в нюансы сделки — доверьтесь „Мармакс“ и ваша мечта о квартире исполнится через три месяца», — призвали рязанцев в компании.