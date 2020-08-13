Роспотребнадзор предупредил рязанцев о новых штаммах вируса гриппа
Сообщается, что вирус придет в Россию осенью.
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о новых штаммах вируса гриппа. Об этом
Сообщается, что вирус придет в Россию осенью. Известно, что от такого гриппа россиян еще не прививали и «чтобы не заболеть необходимо вовремя вакцинироваться». В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация — это «лучшая защита от коварной болезни».
«В прошлом году в Рязанской области было привито больше половины населения региона. В частности, это дети и подростки до 14 лет», — рассказали в ведомстве.