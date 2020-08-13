РЭСК назвала рязанские муниципалитеты с самыми большими долгами за электричество

В лидерах оказался Касимов.

Рязанская энергосбытовая компания назвала самых крупных должников среди муниципалитетов за потребленную электроэнергию. В лидерах оказался Касимов.

Самая давняя задолженность у Пронского района. «Новомичуринский водоканал» не платит РЭСК с июля 2018 года, сейчас долг у предприятия составляет 10,2 млн рублей. С апреля 2019 года копится долг у МКП «Пронские тепловые сети», его долг — 7,083 млн руб. Общая сумма задолженности у Пронского района — 17,3 млн рублей.

Чучковский район задолжал 2,6 млн рублей, Захаровский — 1,6 млн рублей, Рязань — 4,2.

Самый большой долг у Касимова и Касимовского района. На данный момент его величина 65,5 млн рублей. Задолженность накопилась с 2019 года. За полгода сумма долга выросла на 21 млн рублей. Предприятия-должники: МУП «Водоканал», МКП «Касимовсервис», МКП «Касимовское ЖКХ».

Задолженность за электроэнергию — не единственная у Касимовского района. Муниципалитет имеет большой долг за газ: 25 млн рублей.