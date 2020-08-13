Под Касимовом водитель инкассаторской машины устроил ДТП

За рулем иномарки находился 36-летний житель Курской области.

В среду, 12 августа, около 17:30 на окружной дороге под Касимовом инкассаторский автомобиль марки Volkswagen Transporter устроил ДТП. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Машина выезжала из города на окружную в сторону поста ГАИ. Водитель не уступил Great Wall и машины в результате столкнулись.

За рулем иномарки был 36-летний житель Курской области. В ДТП пострадал водитель и его пассажиры 36 и 7 лет пострадали. Они обращались за медпомощью.