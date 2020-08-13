Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 166
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 325
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 598
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 853
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Партия КПРФ получила девятый номер в бюллетене на выборах в рязанскую облдуму
Представители КПРФ напомнили рязанцам, что в бюллетене несколько партий, называющих себя «коммунистическими»

В среду, 12 августа, в облизбиркоме прошла жеребьевка среди представителей зарегистрированных партий на выборы в областную думу. По ее результатам КПРФ получила девятый номер, его вынул из кубышки первый секретарь обкома партии Денис Сидоров.

Представители КПРФ напомнили рязанцам, что в бюллетене несколько партий, называющих себя «коммунистическими».

«На этом голосовании будет присутствовать партия-спойлер — „Коммунисты России“. Надеясь запутать избирателя, они используют символику, максимально похожую на символику КПРФ. Таким образом они „оттягивают“ голоса у настоящих борцов за справедливость», — заявили в КПРФ.

Остальные девять партий расположились в избирательном бюллетене следующим образом: «Коммунисты России» — 1, «Партия Роста» — 2, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Единая Россия» — 4, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6, «За правду» — 7, «Новые люди» — 8, «Партия прямой демократии» — 10.

Напомним, еще три партии не пустили на выборы в облдуму. Это «Партия Возрождения России», «Яблоко» и «Партия малого бизнеса России».