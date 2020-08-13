Партия КПРФ получила девятый номер в бюллетене на выборах в рязанскую облдуму

Представители КПРФ напомнили рязанцам, что в бюллетене несколько партий, называющих себя «коммунистическими»

В среду, 12 августа, в облизбиркоме прошла жеребьевка среди представителей зарегистрированных партий на выборы в областную думу. По ее результатам КПРФ получила девятый номер, его вынул из кубышки первый секретарь обкома партии Денис Сидоров.

Представители КПРФ напомнили рязанцам, что в бюллетене несколько партий, называющих себя «коммунистическими».

«На этом голосовании будет присутствовать партия-спойлер — „Коммунисты России“. Надеясь запутать избирателя, они используют символику, максимально похожую на символику КПРФ. Таким образом они „оттягивают“ голоса у настоящих борцов за справедливость», — заявили в КПРФ.

Остальные девять партий расположились в избирательном бюллетене следующим образом: «Коммунисты России» — 1, «Партия Роста» — 2, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Единая Россия» — 4, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6, «За правду» — 7, «Новые люди» — 8, «Партия прямой демократии» — 10.

Напомним, еще три партии не пустили на выборы в облдуму. Это «Партия Возрождения России», «Яблоко» и «Партия малого бизнеса России».