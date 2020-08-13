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Названы самые популярные автомобили с пробегом в России
В тройке лидеров оказались только иномарки.

В июле в тройке лидеров автомобилей с пробегом в России оказались только иномарки. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

На первом месте рейтинга оказался Ford Focus. Его перепродажи в июле составили 13,3 тысячи машин. Второе место занял Hyundai Solaris (12,7 тысячи автомобилей), а на третьем окзазался один «кореец» — KIA Rio (12,6 тысячи машин).

Четвертое место заняла LADA 2114 с результатом 12,1 тысячи проданных машин. По словам экспертов, машина уже долгое время является бестселлером вторичного рынка. Топ-5 замкнула Toyota Corolla, которую продали 10,6 тысячи автовладельцев.