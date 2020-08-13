Начальник МЧС оценил строительство пожарного депо в спасском селе
Депо будет обслуживать Кутуково, Исады и еще 12 населенных пунктов с общим числом жителей более 4000 человек.
В среду, 12 августа, врио начальника регионального ГУ МЧС Александр Савуков посетил село Кутуково Спасского района, где строят пожарное депо. Об этом сообщила
Савуков обсудил с главой местной администрации Игорем Тишиным и вопросы по благоустройству территории депо и реагирование подразделений в пожароопасный период.
«На данном этапе работы ведутся согласно утвержденному графику», — говорится в сообщении. Завершить строительство должны в сентябре.
Напомним, еще в декабре 2019 года местные жители просили построить в селе пожарное депо. Активисты собрали более 200 подписей.
Депо будет обслуживать Кутуково, Исады и еще 12 населенных пунктов с общим числом жителей более 4000 человек.