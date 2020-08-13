На месте бывшей кислородной станции в Рязани построят автомойку

Площадь участка составляет 11 395 кв.м.

Автомойку и гаражи построят в зеленой зоне на Южном промузле в Рязани. Об этом сообщили на публичном слушании в четверг, 13 августа.

Автомойка появится на месте бывшей кислородной станции в районе дома №9 на Южном промузле. Площадь участка составляет 11 395 кв.м.

На территории участка растут пять берез, которые, по словам представителя фирмы «ДСИ», будут сохранены. Также там оставят находящиеся строения, их модернизируют.

Реализация проекта даст возможность появлению 25-30 новых рабочих мест. Решение комиссии официально будет опубликовано в газете «Ведомости».