Мэрия рассказала о благоустройстве Рязани по проекту местных инициатив

Ход работ контролируют представители администрации и местные жители.

В Рязани продолжается реализация проектов местных инициатив 2020 года. На сегодняшний день работы по благоустройству ведутся на улицах Тимакова, Станкозаводской, Советской Армии, Дягилевской, Первомайском проспекте и других, сообщили в мэрии .

Ход работ контролируют представители администрации и местные жители.

В этом году намерены реализовать 24 проекта, в числе которых благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, мемориальных комплексов и площадок для выгула собак.

«Некоторые проекты связаны с многоэтапным, комплексным благоустройством. Так, по пожеланиям жителей улицы Дачной продолжаются работы в „Добром сквере“. Также состоятся финальные работы в „Сквере памяти“ в поселке Недостоево, а в продолжение проекта „Солнечный круг“ на улице Октябрьской скоро появится новый тематический остановочный комплекс», — рассказали в мэрии.

Кроме того, в администрации отметили поддержку местных инициатив жителей частного сектора. В этом году в комплексе с восстановленным памятным местом — колодцем отца Авеля — на улице Пронской отремонтируют дорогу.