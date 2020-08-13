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Глухонемой рязанец ограбил женщину в Иванове
Мужчина вырвал у женщины сумку на улице.

В Иванове глухонемой рязанец ограбил 46-летнюю женщину на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина в маске подошел к женщине на улице возле магазина. Он начал что-то объяснять ей жестами, затем достал газовый баллончик и, угрожая им, выхватил сумку, после чего скрылся.

Потерпевшая узнала мужчину. Им оказался человек, который месяц назад пытался познакомиться с ее подругой в кафе.

Женщина запомнила, что мужчина общаться с подругой по мобильному телефону и набирал текст на экране.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался глухонемой рязанец.

Вскоре 42-летнего мужчину задержали в Рязани и доставили в Иваново. Преступник рассказал с помощью сурдопереводчика, что таким способом он пытался вернуть полторы тысячи рублей, якобы переданные женщине за интимные услуги, на которые он рассчитывал, но так и не получил.

«Из объяснений подозреваемого следует, что этот инцидент произошел месяц назад. К слову, в похищенной сумке, по уверению жителя Рязани, денег не оказалось», — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.