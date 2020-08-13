А что в кино? «Атакан. Кровавая легенда», «Форпост» и другие новинки

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Кинотеатры вернулись в привычный режим работы. Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходят российский фильм ужасов «Атакан. Кровавая легенда», рассказывающий таинственную историю о жертвенном камне язычников и американский боевик «Форпост», сюжет которого основан на реальной истории.

Комедия «Думай, как собака» режиссера и сценариста Джила Джангера подходит для семейного просмотра. Канадский триллер «Киллер по вызову» создан режиссером и сценаристом Роджером Эвери, хорошо знакомого зрителям, как автор сценариев фильм «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы».

А австралийский фильм «Молочные зубы» завоевал сразу несколько наград на Венецианском кинофестивале 2019 года.

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