Врач объяснил, что нельзя делать перед прививкой от коронавируса

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснил, что нельзя делать перед прививкой от коронавируса. По его словам, в день вакцинации не следует пить спиртное, передает РИА Новости .

Брюн пояснил, что алкоголь ослабляет иммунитет, а также действие вакцины.

Напомним, во вторник, 11 августа, в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее назвали «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Первыми вакцину получат медики и учителя. Для всех граждан добровольные прививки станут доступными с 1 января.