Видео: обманутые дольщики рязанского долгостроя спели частушки
Ранее рязанцы устроили спектакль около недостроя.
Обманутые дольщики дома №34 по улице Баженова спели частушки. Свое выступление они записали на видео.
Ранее рязанцы устроили спектакль около недостроя.
Напомним, компания «Инжстрой» начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект. Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.
В 2020 году сдачу рязанского долгостроя перенесли из-за пандемии.