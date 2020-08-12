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В Сасове почтили память мичмана, погибшего на подлодке «Курск»
Останки Александра Рузлева захоронили на Сасовском городском кладбище 15 марта 2002 года.

В среду, 12 августа, в день 20-летия гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море жители Сасова собрались на могиле мичмана Северного флота Александра Рузлева, который был одним из 118 подводников, погибших 12 августа 2000 года. Об этом пишет ИД «Пресса».

Останки Александра Рузлева захоронили на Сасовском городском кладбище 15 марта 2002 года.

«Александр пошёл по моим стопам, выбрал трудную службу подводника. Уверен, что в последний свой час он, как и все его боевые товарищи, с честью выполнил свой долг. Мы, все, кто служили на флоте, сегодня чтим их память и всех погибших на боевом посту», — сказал отец погибшего, старший мичман в отставке Владимир Рузлев, возглавляющий Совет ветеранов ВМФ.