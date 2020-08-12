В Сасове почтили память мичмана, погибшего на подлодке «Курск»
Останки Александра Рузлева захоронили на Сасовском городском кладбище 15 марта 2002 года.
В среду, 12 августа, в день 20-летия гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море жители Сасова собрались на могиле мичмана Северного флота Александра Рузлева, который был одним из 118 подводников, погибших 12 августа 2000 года. Об этом пишет ИД «
Останки Александра Рузлева захоронили на Сасовском городском кладбище 15 марта 2002 года.
«Александр пошёл по моим стопам, выбрал трудную службу подводника. Уверен, что в последний свой час он, как и все его боевые товарищи, с честью выполнил свой долг. Мы, все, кто служили на флоте, сегодня чтим их память и всех погибших на боевом посту», — сказал отец погибшего, старший мичман в отставке Владимир Рузлев, возглавляющий Совет ветеранов ВМФ.