В Ряжске загорелся супермаркет, эксперты заявили о поджоге

Сотрудники МЧС и полицейские выясняют все детали происшествия.

Во вторник, 11 августа, около 2 ночи в Ряжске загорелся супермаркет «Магнит» по улице Ленина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На место происшествия приехали полиция, газовая служба и энергетики. Загорелись около девяти квадратных метров в складских помещениях, там повредились стены и потолок.

В продуктовом отделе магазина и в зале, где продают косметику, частично обрушился подвесной потолок.

По информации экспертов, которые работали на месте, есть свидетельства о прозвучавшем хлопке, также имеются следы возможного поджога.

На место происшествия выезжали трое пожарных ПСЧ № 29, использовались две автоцистерны. Сотрудники МЧС и полицейские выясняют все детали происшествия.