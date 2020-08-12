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В Ряжске в задымленном помещении нашли мертвую женщину
Обстоятельства происшествия выясняются.

В понедельник, 10 августа, на пожаре в Ряжске в доме на улице Карла Макса погибла хозяйка квартиры 1936 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

Приехавшие на место пожарные вскрыли дверь. В одной из квартир произошел пожар площадью около пяти квадратных метров. На полу лежала женщина без признаков жизни. Эксперты предположили, что она задохнулась продуктами горения.

Одной из версий пожара назвали электротехническую. На место происшествия выезжали четыре спасателя, одна автоцистерна. Обстоятельства происшествия выясняются.