В Рязанской области выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки вылечились 13 рязанцев.
В Рязанской области выявили еще 28 случаев коронавируса. Об этом в среду, 12 августа, сообщил столичный оперштаб.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 6 625 случаев заражения. Вылечились 5 960 человек (13 за сутки), умерли 34.
Еще 30 тестов с положительными результатами находятся на подтверждении.
В стране за сутки выявили 5 102 случая болезни (всего 902 701), выздоровели 7 123 человека (710 298 всего), скончались 129 пациентов (всего 15 260).