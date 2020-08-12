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В Рязанской области выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки вылечились 13 рязанцев.

В Рязанской области выявили еще 28 случаев коронавируса. Об этом в среду, 12 августа, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 6 625 случаев заражения. Вылечились 5 960 человек (13 за сутки), умерли 34.

Еще 30 тестов с положительными результатами находятся на подтверждении.

В стране за сутки выявили 5 102 случая болезни (всего 902 701), выздоровели 7 123 человека (710 298 всего), скончались 129 пациентов (всего 15 260).