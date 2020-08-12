В Рязанской области откроют завод по производству погрузчиков
Завод будет собирать технику, продавать ее и проводить сервисное обслуживание.
В Рязанской области откроют завод по производству погрузчиков и легких грузовиков. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 12 августа, сообщил губернатор Николай Любимов.
Глава региона обсудил проект с представителями компаний «Джак моторс» и «Хели». Новый завод с почти тысячей рабочих мест будет собирать технику, продавать ее и проводить сервисное обслуживание.
«На первом этапе компании вкладывают 1 млрд рублей, общий объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей», — отметил Любимов.